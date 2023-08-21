Уроженец Харьковской области провел 19 официальных матчей за лондонский клуб, но пока его статистика не впечатляет. У украинца на счету 2 голевых передачи и ни одного забитого мяча.

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Почеттино верит в Мудрика

После провального предыдущего сезона всей команды, ожидалось, что Челси совершит качественный рывок вперед. Двухкратные победители Лиги чемпионов подписали контракт с тренером Маурисио Почеттино и рядом новых футболистов. Но пока изменений к лучшему не произошло.

В сезоне-2023/2024 Челси провел 2 матча, в которых добыл всего 1 очко. Команда сыграла вничью 1:1 с Ливерпулем, а также уступила 20 августа в дерби Вест Хэму со счетом 1:3. В обоих матчах украинский вингер выходил на поле со скамейки запасных.

Маурисио Почеттино дал оценку игре Михаила Мудрика в поединке второго тура АПЛ и рассказал, чего не хватает футболисту, чтобы уже сейчас выходить в основном составе.

Он отыграл 45 минут. Я думаю, что он молодой игрок, которому мы должны доверять. Тренерам и команде нужно выстраивать отношения с ним. У него необыкновенное качество и талант. Ему нужно только время, чтобы настроиться на лучшее с командой и найти способ выступать так, как мы ожидаем,

– заявил Почеттино.

Отметим, что статистический портал SofaScore поставил украинцу за последний матч оценку 7.2 – это лучший показатель среди всех вышедших на замену.

Мудрик за второй тайм сделал 28 касаний, 12 из 16 выполненных пасов были точными (75%), он отдал 2 ключевые передачи, сделал 3 из 7 точных навесов, нанес один удар, выиграл 2 из 2 единоборства, 10 раз потерял мяч и совершил 1 отбор.

Справка. Следующий матч Челси сыграет 25 августа в 22:00 против Лутон Таун – новичка АПЛ, который за 9 лет совершил подъем из Национальной лиги в элитный футбольный дивизион (4 повышения в классе). Челси занимает 14-е место, а их будущий соперник – 17-е.