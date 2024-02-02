Михайло Мудрик підтвердив інтерес з боку мюнхенської Баварії. Раніше про це активно писали в ЗМІ.

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Мудрик розповів про перемовини з Баварією

"Наскільки я знаю, то мюнхенська Баварія контактувала з моїм представником", – розповів Мудрик.

Зазначимо, що раніше видання The Athletic повідомляло, що Баварія під час зимового трансферного вікна розглядала варіант з підписанням Михайла Мудрика.

Мюнхенський клуб у кінці січня активно шукав нового атакувального гравця через серйозну травму у Кінгслі Комана. Серед опцій була можлива оренда 23-річного українця, але від цієї ідеї відмовились.

У підсумку клуб просто домовився з Гранадою про перехід Браяна Сарагоси у січні – раніше вже була укладена угода щодо його трансферу влітку.

Статистика Мудрика у сезоні