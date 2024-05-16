Брайтон – Челсі 1:2
Голи: Велбек, 90+8 – Палмер, 34, Нкунку, 64.
В чемпіонат Англії відбулись два перенесені матчі 34 туру. В одному із них Брайтон приймав претендента на єврокубки Челсі, пише 24 Канал.
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Короткий матч Мудрика
Для збереження шансів на потрапляння у Лігу Європи чи Лігу конференцій "синім" треба було брати три очки на полі команди Роберто Де Дзербі. Вже вп'яте поспіль в основі Челсі з'явився Михайло Мудрик.
Минулого туру українець відзначився у воротах Ноттінгем Форест. Проте цього разу українець не відіграв навіть один тайм і був замінений на 42 хвилині. Михайло на швидкості врізався у Лемпті та опинився на газоні.
Як Мудрик отримав травму:
Лікарі запідозрили у Мудрика струс головного мозку, тому вирішили негайно його замінити. На цей момент Челсі вже вів у рахунку завдяки точному удару головою від Палмера.
Замість українця вийшов Крістофер Нкунку, який відновився після важкої травми. І саме французу в середині другого тайму вдалось подвоїти перевагу Челсі, замкнувши простріл від Гюсто.
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До єврокубків один крок
У компенсований час лондонці залишились у меншості та пропустили від Велбека, але все одно відсвяткували четверту поспіль перемогу. У паралельному матчі Ньюкасл поступився Манчестер Юнайтед (2:3), тому боротьба за 6-7 місця перед останнім туром буде гарячою.
Челсі випереджає "сорок" та "червоних дияволів" на три очки. Якщо "сині" зіграють бодай внічию з Борнмутом, то забезпечать собі єврокубки, а саме, скоріш за все, Лігу Європи. Паралельно Ньюкасл протистоятиме Брентфорду, а МЮ – Брайтону.