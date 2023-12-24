Перед цим поєдинком "сині" переграли Ньюкасл у чвертьфіналі Кубка англійської ліги в серії пенальті. Головним героєм тієї зустрічі став Михайло Мудрик, який після виходу на заміну зрівняв рахунок у компенсований час та забив вирішальний 11-метровий.

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Повна довіра до Мудрика

Напередодні поєдинку проти "вовків" головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав передматчеву пресконференцію. Окремо він висловився щодо прогресу українського вінгера та описав його людські якості:

Це фантастичний хлопець та приємна особистість. Він дуже автентичний та справжній. Одне, що я можу сказати вам, Мудрик – дуже чесний, надійний, щирий та спонтанний хлопець. Я вірю у нього як в особистість, звісно.

За словами аргентинського фахівця, Михайло все ще повинен продовжувати вдосконалюватися, як гравець, адже він досі молодий та ще обов'язково буде прогресувати, тому що має якість. Проте вже зараз він є дуже важливим для лондонського колективу.

Це гравець, який добре виступає, ми дуже щасливі. Звичайно, з часом він стане дуже важливим гравцем. Він вже є таким, але повинен багато вдосконалюватися, бо його потенціал – величезний,

– сказав Почеттіно.

Зазначимо, що матч Вулверхемптон – Челсі розпочнеться о 15.00. Наразі господарі поля посідають чотирнадцяте місце в турнірній таблиці АПЛ та на 3 очки відстають від "синіх", які розташовуються на десятій сходинці.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик провів 17 матчів за Челсі в усіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 гольові передачі.