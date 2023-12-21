Вчора, 20 грудня, визначився останній півфіналіст турніру в матчі Ліверпуль – Вест Хем. Підопічні Клопп розгромили лондонців з рахунком 5:1.

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Результати жеребкування

Одразу після завершення цього матчу відбулось жеребкування Кубка.

Челсі Михайла Мудрика зіграє проти Мідлсбро, а Ліверпуль зустрінеться з Фулхемом.

Протистояння складатимуться з двох матчів. Перші матчі півфіналу відбудуться 8 січня 2024 року, а матчі-відповіді – 22 січня 2024 року.

Нагадаємо, що у нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Як пройшли попередні матчі