Евертон – Фулхем 1:1 (пен 6:7)

Голи: Бету, 82 – Кін, 41 (автогол)

Посеред цього тижня в Кубку англійської ліги проходять матчі 1/4 фіналу. Перші три матчі були винесені на вівторок, в тому числі за участю двох команд українців, пише 24 канал.

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Втім Віталій Миколенко не потрапив до заявки Евертона на бій з Фулхемом, українець продовжує заліковувати травму. Без нього у команди Дайчас виникли проблеми проти лондонців. Перед перервою автоголом відзначився захисник Евертона Майкл Кін.

Другий тайм "іриски" провели біля воріт Фулхема і зрештою змогли зрівняти рахунок завдяки точному удару Бету. Гра перейшла у серію пенальті, де мерсисайдців підвели Онана та Гує. Далі йде Фулхем.

Челсі – Ньюкасл 1:1 (пен 4:2)

Голи: Мудрик, 90+2 – Вілсон, 16

В іншому ж матчі Челсі не зміг подолати Ньюкасл на своєму полі. Маурісіо Почеттіно залишив Михайла Мудрика на лаві запасних, давши йому відпочинок. "Сороки" ж зробили ставку на контратаки і свій єдиний точний удар реалізували..

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Захист Челсі дав Каллуму Вілсону спокійно пройти до воріт з центру поля та пробити воротаря. Зрештою Почеттіно випустив Мудрика на 78 хвилині і це допомогло пробити оборону Ньюкасла.

Після того, як захисник "сорок" залишив м'яч неприборканим у своєму майданчику, Мудрик опинився першим на снаряді та пробив зрештою Дубравку. Це також перевело матч в серію пенальті, де Ньюкасл поплив. Гості не забили двічі, тоді як Челсі не хибив. Михайло теж забив свій пенальті.

Відео голу Мудрика:

Ще в одному матчі представник Чемпіоншипу Мідлсбро не мав проблем із Порт Вейлом з Першої ліги (3:0). Таким чином, Боро доєднався до Челсі та Фулхема у півфіналі. Останній учасник цієї стадії визначиться у середу, 20 грудня, в матчі Ліверпуль – Вест Хем.