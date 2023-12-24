Перед этим поединком "синие" обыграли Ньюкасл в четвертьфинале Кубка английской лиги в серии пенальти. Главным героем той встречи стал Михаил Мудрик, который после выхода на замену сравнял счет в компенсированное время и забил решающий 11-метровый.

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Полное доверие к Мудрику

В преддверии поединка против "волков" главный тренер Челси Маурисио Почеттино дал предматчевую пресс-конференцию. Отдельно он высказался по поводу прогресса украинского вингера и описал его человеческие качества:

Это фантастический юноша и приятная личность. Он очень подлинный и настоящий. Одно, что я могу сказать вам, Мудрик очень честный, надежный, искренний и спонтанный парень. Я верю в него как в личность, конечно.

По словам аргентинского специалиста, Михаил все еще должен продолжать совершенствоваться, как игрок, ведь он до сих пор молод и еще обязательно будет прогрессировать, потому что имеет качество. Однако уже сейчас он очень важен для лондонского коллектива.

Это игрок, который хорошо выступает, мы очень счастливы. Конечно, со временем он станет очень важным игроком. Он уже таков, но должен много совершенствоваться, потому что его потенциал – огромный,

– сказал Почеттино.

Отметим, что матч Вулверхэмптон – Челси начнется в 15.00. Хозяева поля занимают четырнадцатое место в турнирной таблице АПЛ и на 3 очка отстают от "синих", которые располагаются на десятой строчке.

Справка. В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик провел 17 матчей за Челси во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.