"Йому потрібно відчути комфорт": тренер Челсі дав оптимістичний прогноз щодо майбутнього Мудрика

Михайло Мудрик через соцмережі повідомив про своє відновлення від травми. Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно дав оптимістичний прогноз для українського футболіста та його прихильників.

Український легіонер "синіх" отримав травму на одному з тренувань перед матчем проти Лутона (3:0). Через пошкодження Михайло пропустив цей поєдинок та кубкову гру проти Вімблдона (2:1).

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Почеттіно: Сподіваюся, найближчими тижнями він знайде свою форму

31 серпня Мудрик потішив хорошими новинами про своє одужання від травми та повернення до тренувального процесу команди.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував фізичну форму українця. Аргентинський спеціаліст розраховує на Михайла та вірить, що найближчим часом прихильники "синіх" побачать Мудрика в усій красі.

Мудрик є дуже талановитим гравцем, але йому потрібно відчути комфорт та фізичну готовність. Він мав проблеми з перших тренувань. На Євро він провів лише один матч та ще стабільно з нами не тренувався. Ми націлені на те, щоб він був цілком здоровим і потім почав показувати свій рівень. Ніхто не може давати результат, якщо ти не повністю здоровий. Сподіваюся, найближчими тижнями він знайде свою форму,

– розповів Почеттіно.

Прихильникам лівого вінгера збірної України залишається лише чекати. Не виключено, що Почеттіно знайде Мудрику місце у заявці Челсі вже на найближчий матч АПЛ проти Ноттінгем Фореста (2 вересня).

Хоча нещодавно з'явились цікаві деталі можливого переходу Мудрика в Арсенал. "Аристократи" намагались обміняти Михайла на футболіста "канонірів" Еміля Сміт-Роу. Однак Арсенал відповів відмовою. Начебто у Челсі незадоволені дисципліною українця.

Нагадаємо, що Михайло перейшов у лондонський клуб у січні 2023-го. Із того моменту зіграв у 19 матчах (двічі у цьому сезоні-2023/2024), у яких відзначився 2 гольовими передачами.