Про негаразди зі здоров'ям Михайла Мудрика повідомив офіційний сайт Челсі. У списку з дев'яти травмованих футболістів команди Почеттіно опинився гравець збірної України.

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Невчасна травма Мудрика

На сайті повідомляється, що стан Мудрика вже оцінили лікарі. Нині 22-річний вінгер проходить курс реабілітації. Характер та подробиці травми не зазначаються. Скоріше за все, у Михайла пошкодження м'яза. Тож незабаром він повинен повернутися на поле.

Проте в матчі 3-го туру АПЛ проти Лутона українець точно не допоможе команді Почеттіно. Для головного тренера "синіх" ця травма стала несподіваною, адже аргентинський фахівець дуже розраховує на Мудрика.

Варте уваги! Матч 3-го туру АПЛ Челсі – Лутон відбудеться у п'ятницю, 25 червня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що у двох стартових турах чемпіонату Англії Михайло Мудрик розпочинав матчі з лави запасних. У поєдинку проти Ліверпуля (1:1) український вінгер отримав 9 хвилин ігрового часу, а в матчі з Вест Хемом (1:3) – 45 хвилин. Проте результативними діями Михайло не відзначився.