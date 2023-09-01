Михайло Мудрик травмувався на одному з тренувань "синіх". Через пошкодження футболіст вже пропустив матч УПЛ проти Лутона (3:0) та гру другого кола Кубка ліги проти Вімблдона (2:1).

Цікаво Челсі намагалось позбутись Мудрика: дивна причина, яка могла зробити з нього "каноніра"

Позитивні новини для збірної України

Ввечері 31 серпня лівий вінгер збірної України виклав у своєму інстаграмі світлину з тренування Челсі. Михайло поділився фотографією з одноклубником Мало Густом, якого "сині" придбали у січні 2023-го за 30 мільйонів євро. До цього цей легіонер грав в оренді за Ліон.

Радий повернутись,

– підписав фото Мудрик.



Мудрик повернувся до загальної групи Челсі / Скриншот із інстаграму Михайла

Це чудові новини не лише для Челсі, а й для збірної України, яка 9-го та 12-го вересня проведе два матчі відбору на Євро-2024 проти Англії та Італії відповідно. Михайло отримав виклик на ці поєдинки "синьо-жовтих".

До слова. Вже 2 вересня Мудрик може допомогти "аристократам" у домашній грі проти Ноттінгема Фореста (початок о 17:00).

Лише у минулому турі Челсі здобуло свою першу перемогу у новому сезоні АПЛ-2023/2024. До цього підопічні Маурісіо Почеттіно розписали нічию з Ліверпулем (1:1) та програли Вест Хему (3:1). "Сині" із 4 балами посідають 10-те місце у таблиці.

Нещодавно також з'явився цікавий інсайд про те, що Челсі намагалось спихнути Мудрика в Арсенал, обмінявши його на Еміля Сміт-Роу. Однак "каноніри" відмовились від такого зіркового обміну. Начебто у Челсі незадоволені дисципліною Михайла, тому намагається викинути його з команди. Хоча перед цим була інформація, що Почеттіно розраховує на українця у цьому сезоні.

У сезоні-2023/2024 Мудрик двічі виходив на поле у футболці Челсі, відігравши сумарно лише 54 хвилини.