Поборов COVID-19: Котовський повернувся в розташування збірної України на Олімпіаді-2022

Український спортсмен Дмитро Котовський вийшов з режиму самоізоляції на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні. Фристайліст вилікувався від COVID-19.

Українець здав 2 негативних ПРЛ-тести поспіль і повернувся в розташування команди. Дмитро вже встиг провести одне тренування і зможе взяти участь у кваліфікаційних змаганнях особистого чоловічого турніру, які відбудуться 15 лютого.

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Що відомо про фристайл на Олімпіаді

Водночас зняття України з командного турніру не означає, що лижні акробати пропустять і наступні жіночі та чоловічі змагання. Але для цього представники України мають підійти до турнірів, не маючи позитивних тестів на коронавірус.

Україна стала однією з восьми збірних, що виборола право змагатися на Олімпіаді-2022 в командному турнірі з лижної акробатики.

Крім України, на старт не вийшла збірна Казахстану. Загалом у старт-листі на командний турнір було лише шість команд – Білорусь, Канада, ОКР, Швейцарія, США, Китай.

Україна вже пропустила командні змагання через ковід у Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.