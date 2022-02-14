Українець здав 2 негативних ПРЛ-тести поспіль і повернувся в розташування команди. Дмитро вже встиг провести одне тренування і зможе взяти участь у кваліфікаційних змаганнях особистого чоловічого турніру, які відбудуться 15 лютого.

До слова Перша в історії України: Гунько замкнула топ-20 на Олімпіаді в бобслеї

Зверніть увагу! Україна вже пропустила командні змагання через ковід у Дмитра Котовського, Олександра Окіпнюка та Анастасії Новосад.

Що відомо про фристайл на Олімпіаді