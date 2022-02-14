Украинец сдал 2 отрицательных ПРЛ-теста подряд и вернулся в расположение команды. Дмитрий уже успел провести одну тренировку и сможет принять участие в квалификационных соревнованиях личного мужского турнира, которые состоятся 15 февраля.

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Обратите внимание! Украина уже пропустила командные соревнования из-за ковида у Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

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