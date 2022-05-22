Плавець Романчук дебютував у новій дисципліні та відразу здобув "срібло"
Український плавець Михайло Романчук спробував свої сили у незвичній для себе дисципліні. Атлет виступив на Відкритому чемпіонаті Іспанії на відкритій воді.
Дебютна медаль Романчука
Титулований український плавець уперше у кар'єрі виступив та виграв медаль, змагаючись на відкритій воді. Романчук здобу срібну нагороду, пише 24 канал.
Читайте також Бех-Романчук принесла Україні "срібло" на Діамантовій лізі у Бірмінгемі
Український атлет виїхав з України через повномасштабну війну ще в березні. Наприкінці місяця він змагався на турнірі у Німеччині, після чого у квітні виступив у Швеції.
У Жироні відбувся чемпіонат Іспанії, де плавці змагаються на відкритій воді. Змагання тривали з 20 до 22 травня. Там вирішив виступити й Романчук, який до цього не мав у кар'єрі міжнародних стартів у цій дисципліні.
Українець взяв участь у двох запливах. У перший день змагань Романчук фінішував п'ятим на дистанції 10 кілометрів, програвши переможцю – німцю Флоріану Веллбруку – 20.6 секунд.
У другий змагальний день Михайло виборов дебютну нагороду. У запливі на 5 кілометрів він фінішував другим. Переможцем знову став Веллбрук, проте цього разу українець програв йому лише 5.9 секунд.
Повні результати виступів українця
- 5 кілометрів – 51:49.5 хвилин ( 2 місце)
- 10 кілометрів – 1:48:50.8 годин (5 місце)
Що відомо про плавця
- На Олімпійських іграх у Токіо Михайло вперше у своїй кар'єрі завоював олімпійські медалі. Він здобув "срібло" на дистанції 1500 метрів вільним стилем і "бронзу" на 800-метрівці.
- Наприкінці 2021 року Романчук став бронзовим призером 1500-метрівки на чемпіонаті світу на короткій воді.
Титуловане подружжя
- Дружина українського плавця Марина Бех-Романчук також потішила своїх вболівальників срібною медаллю. Українка піднялася на другу сходинку п'єдесталу під час етапу Діамантової ліги у Бірмінгемі.
- Легкоатлетка виборола "срібло" у стрибках у довжину.
- На попередньому етапі Діамантової ліги Бех-Романчук стала другою у потрійному стрибку. Тоді Марина стрибнула на 14.73 метри.