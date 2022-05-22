Плавець Романчук дебютував у новій дисципліні та відразу здобув "срібло"

Український плавець Михайло Романчук спробував свої сили у незвичній для себе дисципліні. Атлет виступив на Відкритому чемпіонаті Іспанії на відкритій воді.

Дебютна медаль Романчука

Титулований український плавець уперше у кар'єрі виступив та виграв медаль, змагаючись на відкритій воді. Романчук здобу срібну нагороду, пише 24 канал.

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Український атлет виїхав з України через повномасштабну війну ще в березні. Наприкінці місяця він змагався на турнірі у Німеччині, після чого у квітні виступив у Швеції.

У Жироні відбувся чемпіонат Іспанії, де плавці змагаються на відкритій воді. Змагання тривали з 20 до 22 травня. Там вирішив виступити й Романчук, який до цього не мав у кар'єрі міжнародних стартів у цій дисципліні.

Українець взяв участь у двох запливах. У перший день змагань Романчук фінішував п'ятим на дистанції 10 кілометрів, програвши переможцю – німцю Флоріану Веллбруку – 20.6 секунд.

У другий змагальний день Михайло виборов дебютну нагороду. У запливі на 5 кілометрів він фінішував другим. Переможцем знову став Веллбрук, проте цього разу українець програв йому лише 5.9 секунд.

Повні результати виступів українця

5 кілометрів – 51:49.5 хвилин ( 2 місце)

10 кілометрів – 1:48:50.8 годин (5 місце)

Що відомо про плавця

На Олімпійських іграх у Токіо Михайло вперше у своїй кар'єрі завоював олімпійські медалі. Він здобув "срібло" на дистанції 1500 метрів вільним стилем і "бронзу" на 800-метрівці.

Наприкінці 2021 року Романчук став бронзовим призером 1500-метрівки на чемпіонаті світу на короткій воді.

Титуловане подружжя