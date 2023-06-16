Без підтримки не залишаться: скільки українських фанатів відвідає матч проти Північної Македонії

У п'ятницю, 16 червня, збірна України з футболу проведе свій другий матч у відборі на Євро-2024. Суперником "синьо-жовтих" буде Північна Македонія.

Поєдинок Північна Македонія – Україна розпочнеться 16 червня о 21:45 (за Києвом) на стадіоні "Тоше Проеський" у Скоп'є. Зустріч розсудить швейцарська бригада арбітрів. У цьому матчі підопічні Сергія Реброва не залишаться без підтримки.

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Синьо-жовті прапори будуть на трибунах

Близько 300 українських уболівальників очікується на матчі. Загалом поєдинок повинні відвідати 20 тисяч фанатів, хоча місцева арена вміє орієнтовно 33 тисячі глядачів. Тому повного аншлагу у Скоп'є поєдинок місцевої збірної не викликав.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" мали потужну підтримку у попередньому товариському матчі проти Німеччини, який відбувся у Бремені. Наших національних прапорів не бракувало на стадіоні. Від вже легендарного скандування "ЗСУ" йшли мурахи по тілі. Благодійний матч закінчився результативною мировою 3:3.

Відзначимо, що цей матч проти македонців буде першим офіційним поєдинком для нашої збірної на чолі з Сергієм Ребровим. На жаль, перед зустріччю наставник втратив одразу двох футболістів. Через травми у майбутній грі точно не зіграють захисник Шахтаря Валерій Бондар та півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок.

Також у заявку України на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин. Усі інші мають можливість зіграти проти македонців.