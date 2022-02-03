У півфіналі Кубка Африки забили унікальний гол коліном: відео взяття воріт

Сенегал 2 лютого зіграв на виїзді проти Буркіна-Фасо у півфіналі Кубка Африки. Господарі забили один оригінальний гол у ворота суперника.

Незвичний гол, який не приніс перемогу

За рахунку 0:2 на користь Сенегалу господарі відквитали один м'яч. Сталось це на 82-й хвилині, повідомляє 24 канал.

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Блаті Туре відгукнувся на передачу з флангу у центр штрафного гостей та потужним ударом прошив сітку воріт Сенегалу. М'яч був спрямований у ворота суперника коліном. Не часто можна побачити такі взяття воріт в офіційних матчах.

Навіть такий незвичний м'яч не дозволив Буркіна-Фасо відігратись та пройти у фінал Кубка Африки. Вже через п'ять хвилин після пропущеного голу Сенегал збільшив перевагу на табло. Крапку у зустрічі поставив зірковий гравець Ліверпуля Садіо Мане.

У підсумку – 1:3 перемога Сенегалу, який вийшов у фінал турніру.

Другий фіналіст визначиться 3 лютого у матчі Камерун – Єгипет.

Відеоогляд матчу (гол Буркіна-Фасо з 1:20)