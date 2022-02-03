Необычный гол, который не принес победу

При счете 0:2 в пользу Сенегала хозяева отквитали один мяч. Произошло это на 82-й минуте, сообщает 24-й канал.

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Блати Туре откликнулся на передачу с фланга в центр штрафного гостей и мощным ударом прошил сетку ворот Сенегала. Мяч был направлен в ворота соперника коленом. Не часто можно увидеть такие взятия ворот в официальных матчах.

Даже такой необычный мяч не разрешил Буркина-Фасо отыграться и пройти в финал Кубка Африки. Уже пять минут спустя после пропущенного гола Сенегал увеличил преимущество на табло. Точку во встрече поставил звездный игрок Ливерпуля Садио Мане.

В итоге – 1:3 победа Сенегала, который вышел в финал турнира.

Второй финалист определится 3 февраля в матче Камерун – Египет.

Видео обзор матча (гол Буркина-Фасо с 1:20)