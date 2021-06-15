Футбольний плейлист: пісні про збірну України та для збірної України

Українські виконавці неодноразово писали пісні для збірної України. Чи про збірну України. Зазвичай це робилося під певні турніри. Євро-2020 не стало винятком.

PATSYKI Z FRANEKA – ЖовтоСині. 2020

На Євро-2020 для збірної України та її вболівальників записали пісню "ЖовтоСині". Її виконала група PATSYKI Z FRANEKA.

До теми Збірна України оновила плейлист на Євро-2020: які пісні вибрали футболісти

Як йдеться в описі до відео, цей сингл "присвячений людям, які творять футбол в Україні". Серед них і футболісти з тренерським штабом, і вболівальники, та й загалом всі, хто залучені до футболу в Україні.

Кліп на пісню "ЖовтоСині" групи PATSYKI Z FRANEKA

Слова пісні "ЖовтоСині"

З Заходу і на Схід – одна, Непереможна Україна!

Стадіон як Дніпро загуде – Україна всіх порве!

З Заходу і на Схід – одна, Непереможна Україна!

Стадіон як Дніпро загуде – Україна всіх порве!

Оооо-ооооле! Україна – над усе!

Оооо-ооооле! Україна – уперед!

Бий, барабан, бий, барабан бий! Давай забивай, давай біжи!

Руки летять на головами, Ми заб’єм більше, ніж ви!

Бий, барабан, бий, барабан бий! Дванадцятий номер – номер мій.

Руки летять на головами, Україна всіх порве!

Оооо... Оооо-ооооле! Україна – над усе!

Оооо-ооооле! Україна – уперед!

Це сектори жовто-блакитні підіймають руки вверх,

Жовто-синій – дуже сильний, Україна уперед!

Оооо-ооооле, жовто-синій – дуже сильний!

Оооо-ооооле! Україна, уперед!

Оооо-ооооле, жовто-синій – дуже сильний!

Оооо-ооооле! Україна, уперед!

З Заходу і на Схід – одна, Непереможна Україна!

Стадіон як Дніпро загуде – Україна всіх порве!

З Заходу і на Схід – одна, Непереможна Україна!

Стадіон як Дніпро загуде – Україна – понад усе!

Оооо-ооооле! Україна – над усе!

Оооо-ооооле! Україна – уперед!

Був'є – Ось тобі моя рука. 2018

У 2018 році, коли Україна розпочинала свій тріумфальний похід у відборі на чемпіонат Європи, для нашої команди та вболівальників записали пісню "Ось тобі моя рука". Її виконав соліст групи "Був’є" Олександр Положинський.

Відео на пісню "Ось тобі моя рука" групи Був'є

Тінь сонця – Їхали козаки. 2016

У 2016 році збірна України пробилася на чемпіонат Європи. Кожна збірна на цьому турнірі мала мати свою "музичну візитну картку". Для збірної України такою стала пісня "Їхали козаки" у виконанні групи "Тінь сонця".

Відео виконання пісні "Їхали козаки" групою "Тінь сонця"

Тартак – Україно, забивай! 2014

Ще до цього Олександр Положинський записав іншу пісню для збірної України. Хоча вона вийшла напередодні чемпіонату світу 2014 року, куди Україна не змогла кваліфікуватися. пісня отримала назву "Україно, забивай!"

Кліп на пісню "Україно, забивай!" групи "Тартак"

Слова пісні "Україно, забивай!"

Хлопці з України грають у футбол!

Що нам всім потрібно? Нам потрібен гол!

Покажіть-но, хлопці, школу, покажіть-но клас!

Хай суперник ваш ніколи не забуде вас!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Ми – єдина сила, ми – єдиний фронт!

З вами вся країна, з вами весь народ!

Як вночі лягаєм спати – молимось за вас!

Час перемагати, хлопці! Забивати час!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Перед телевізорами дружно сидимо!

На трибунах стадіону гучно кричимо!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

В кожній грі перемагай! В кожній грі перемагай!

Нам потрібен гол! Нам потрібен гол!

Нам потрібен вдалий український футбол!

Нам потрібен гол! Нам потрібен гол!

Нам потрібен влучний український футбол!

Нам потрібен гол! Нам потрібен гол!

Нам потрібен гарний український футбол!

Нам потрібен гол! Нам потрібен гол!

Нам потрібен сильний український футбол!

Юркеш – Мундіаль. 2006

Дебютним же для України чемпіонат світу був у 2006 році. Він тоді відбувався в Німеччині. Група "Юркеш" з цієї нагоди записала цілу пісню. І навіть зняли кліп. Після назвалася "Мундіаль".

Відео кліпу на пісню "Мундіаль" групи "Юркеш"