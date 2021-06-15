PATSYKI Z FRANEKA – ЖовтоСині. 2020

На Евро-2020 для сборной Украины и ее болельщиков записали песню "ЖовтоСині". Ее исполнила группа PATSYKI Z FRANEKA.

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Как говорится в описании к видео, этот сингл "посвящен людям, которые творят футбол в Украине". Среди них и футболисты с тренерским штабом, и болельщики, да и в целом все, кто вовлечен в футбол в Украине.

Клип на песню "ЖовтоСині" группы PATSYKI Z FRANEKA

Слова песни "ЖовтоСині"

З Заходу і на Схід – одна, Непереможна Україна!

Стадіон як Дніпро загуде – Україна всіх порве!

З Заходу і на Схід – одна, Непереможна Україна!

Стадіон як Дніпро загуде – Україна всіх порве!

Оооо-ооооле! Україна – над усе!

Оооо-ооооле! Україна – уперед!

Бий, барабан, бий, барабан бий! Давай забивай, давай біжи!

Руки летять на головами, Ми заб’єм більше, ніж ви!

Бий, барабан, бий, барабан бий! Дванадцятий номер – номер мій.

Руки летять на головами, Україна всіх порве!

Оооо... Оооо-ооооле! Україна – над усе!

Оооо-ооооле! Україна – уперед!

Це сектори жовто-блакитні підіймають руки вверх,

Жовто-синій – дуже сильний, Україна уперед!

Оооо-ооооле, жовто-синій – дуже сильний!

Оооо-ооооле! Україна, уперед!

Оооо-ооооле, жовто-синій – дуже сильний!

Оооо-ооооле! Україна, уперед!

З Заходу і на Схід – одна, Непереможна Україна!

Стадіон як Дніпро загуде – Україна всіх порве!

З Заходу і на Схід – одна, Непереможна Україна!

Стадіон як Дніпро загуде – Україна – понад усе!

Оооо-ооооле! Україна – над усе!

Оооо-ооооле! Україна – уперед!

Бувье – Ось тобі моя рука. 2018

В 2018 году, когда Украина начинала свой триумфальный поход в отборе на Чемпионат Европы, для нашей команды и болельщиков записали песню "Ось тобі моя рука". Ее исполнил солист группы "Бувье" Александр Положинский.

Видео на песню "Ось тобі моя рука" группы Бувье

Тінь сонця – Їхали козаки. 2016

В 2016 году сборная Украины пробилась на Чемпионат Европы. Каждая сборная на этом турнире должна была иметь свою "музыкальную визитную карточку". Для сборной Украины такой стала песня "Їхали козаки" в исполнении группы "Тінь сонця".

Видео исполнения песни "Їхали козаки" группой "Тінь сонця"

Тартак – Україно, забивай! 2014

Еще до этого Александр Положинский записал другую песню для сборной Украины. Хотя она вышла накануне Чемпионата мира 2014 года, куда Украина не смогла квалифицироваться. Песня получила название "Україно, забивай!".

Клип на песню "Україно, забивай!" группы "Тартак"

Слова песни "Україно, забивай!"

Хлопці з України грають у футбол!

Що нам всім потрібно? Нам потрібен гол!

Покажіть-но, хлопці, школу, покажіть-но клас!

Хай суперник ваш ніколи не забуде вас!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Ми – єдина сила, ми – єдиний фронт!

З вами вся країна, з вами весь народ!

Як вночі лягаєм спати – молимось за вас!

Час перемагати, хлопці! Забивати час!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Перед телевізорами дружно сидимо!

На трибунах стадіону гучно кричимо!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

У цій грі перемагай! У цій грі перемагай!

Україно, забивай! Україно, забивай! Забивай!

В кожній грі перемагай! В кожній грі перемагай!

Нам потрібен гол! Нам потрібен гол!

Нам потрібен вдалий український футбол!

Нам потрібен гол! Нам потрібен гол!

Нам потрібен влучний український футбол!

Нам потрібен гол! Нам потрібен гол!

Нам потрібен гарний український футбол!

Нам потрібен гол! Нам потрібен гол!

Нам потрібен сильний український футбол!

Юркеш – Мундіаль. 2006

Дебютным же для Украины Чемпионат мира был в 2006 году. Он тогда проходил в Германии. Группа "Юркеш" по этому случаю записала целую песню. И даже сняла клип. Песня называется "Мундіаль".

Видео клипа на песню "Мундіаль" группы "Юркеш"