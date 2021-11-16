Благодійний вчинок
У національної команди Сербії велике та добре серце. Футболісти сенсаційно пробились на чемпіонат світу-2022 та відзначились поза футбольним полем своїм благодійним вчинком.
Більше про матч Сербія несподівано вирвала перемогу у Португалії на 90 хвилині та вийшла на ЧС-2022
Збірна несподівано переграла на виїзді Португалію (1:2) та оформила пряму путівку у Катар. Серби посіли перше місце у групі А, випередивши португальську команду на чолі з Роналду. Суперник змусив плакати Кріштіану прямо після завершення матчу останнього туру.
Переможний гол у зустрічі забив Александар Мітрович. А записав він своє прізвище на табло на останній хвилині основного часу. Португалія змушена тішитись лише виходом у плей-офф.
За успішний виступ тріумфатори отримали від президента Сербії преміальні у розмірі одного мільйона євро. Однак ці зароблені гроші футболісти собі не залишили. Кошти перерахували у фонд допомоги хворим дітям.
- У групі А серби змагались з Португалією, Ірландією, Люксербургом та Азербайджаном.
- Нагадаємо, що на чемпіонат світу-2022 у Катар вийшли вже 11 національних команд – Німеччина, Данія, Англія, Швейцарія, Бельгія, Бразилія, Франція, Сербія, Іспанія, Хорватія та Катар – країна-господарка.
- Чемпіонат світу з футболу у Катарі відбудеться з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.