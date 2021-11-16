Благотворительный поступок

У национальной команды Сербии большое и доброе сердце. Футболисты сенсационно пробились на чемпионат мира-2022 и отличились вне футбольного поля своим благотворительным поступком.

Больше о матче Сербия неожиданно вырвала победу у Португалии на 90 минуте и вышла на ЧМ-2022

Сборная неожиданно обыграла на выезде Португалию (1:2) и оформила прямую путевку в Катар. Сербы заняли первое место в группе А, опередив португальскую команду во главе с Роналду. Соперник заставил плакать Криштиану после завершения матча последнего тура.

Победный гол во встрече забил Александр Митрович. А записал он свою фамилию на табло на последней минуте основного времени. Португалия вынуждена радоваться только выходом в плей-офф.

За успешное выступление триумфаторы получили от президента Сербии премиальные в размере одного миллиона евро. Однако эти заработанные деньги футболисты не оставили себе. Средства были перечислены в фонд помощи больным детям.