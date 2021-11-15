Останній чемпіонат світу для Роналду

Ввечері 14-го листопада збірна Португалії несподівано програла Сербії в ключовому матчі групи A. Європейські бразильці втратили потрібний результат на останніх хвилинах гри.

Як це було Сербія несподівано вирвала перемогу у Португалії на 90 хвилині та вийшла на ЧС-2022

Таким чином, Сербія фінішувала на першому місці в групі та здобула пряму путівку на чемпіонат світу. Португальці завершили відбір на другому місці та спробують вийти на Мундіаль через раунд плей-офф.

Після поразки лідер Португалії не стримував емоцій. Роналду розплакався, усвідомлюючи, що може більше ніколи не зіграти на чемпіонаті світу.



Кріштіану Роналду розплакався після поразки / Фото Getty Images



Кріштіану Роналду розплакався після поразки / Фото Getty Images

Після Катару наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році, коли Роналду вже буде 41 рік.

До уваги. Кріштіану Роналду взяв участь у чотирьох чемпіонатах світу, починаючи з 2006 року. Найкращим результатом Португалії з Роналду у складі був вихід у півфінал ЧС-2006. На чемпіонатах світу нападник забив 7 голів за 17 матчів.

Хто вийшов на ЧС-2022

Катар (країна-господар)

Німеччина

Данія

Сербія

Іспанія

Франція

Бельгія

Хорватія

Бразилія.

У Європі за три путівки через плей-офф будуть боротися:

Португалія

Швеція

Шотландія

Росія

Північна Македонія

Австрія

До цих збірних приєднаються ще 6 команди після того, як відбудуться останні матчі відбору. Шанс зіграти у плей-офф має Україна, якщо переможе Боснію та Герцеговину, а Франція не програє Фінляндії.