Останній чемпіонат світу для Роналду
Ввечері 14-го листопада збірна Португалії несподівано програла Сербії в ключовому матчі групи A. Європейські бразильці втратили потрібний результат на останніх хвилинах гри.
Як це було Сербія несподівано вирвала перемогу у Португалії на 90 хвилині та вийшла на ЧС-2022
Таким чином, Сербія фінішувала на першому місці в групі та здобула пряму путівку на чемпіонат світу. Португальці завершили відбір на другому місці та спробують вийти на Мундіаль через раунд плей-офф.
Після поразки лідер Португалії не стримував емоцій. Роналду розплакався, усвідомлюючи, що може більше ніколи не зіграти на чемпіонаті світу.
Кріштіану Роналду розплакався після поразки / Фото Getty Images
Кріштіану Роналду розплакався після поразки / Фото Getty Images
Після Катару наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році, коли Роналду вже буде 41 рік.
Хто вийшов на ЧС-2022
- Катар (країна-господар)
- Німеччина
- Данія
- Сербія
- Іспанія
- Франція
- Бельгія
- Хорватія
- Бразилія.
У Європі за три путівки через плей-офф будуть боротися:
- Португалія
- Швеція
- Шотландія
- Росія
- Північна Македонія
- Австрія
До цих збірних приєднаються ще 6 команди після того, як відбудуться останні матчі відбору. Шанс зіграти у плей-офф має Україна, якщо переможе Боснію та Герцеговину, а Франція не програє Фінляндії.