Португалія – Сербія 1:2

Голи: Санчеш, 2 – Тадич, 33, Мітрович, 90

Португальці підійшли до матчу у статусі фаворита протистояння. Що підтвердили вже на 2-й хвилині зустрічі. Захисник сербів необачно зіграв поблизу власного штрафного, втратив м'яч. Атаку португальців влучним ударом завершив Санчеш – 1:0.

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Гості апелювали до арбітра, що нібито у епізоді гравець суперника не за правилами забрав м'яч, але суддя не змінив свого рішення.

Вже через 10 хвилин серби могли зрівняти рахунок. Влахович перевірив на міцність стійку воріт, а м'яч після його добивання пролетів поруч з воротами.



Сербія переграла Португалію / Фото twitter.com/FIFAWorldCup

З потужним ударом Роналду з-за меж штрафного впорався голкіпер. Але перед цим був фол зі сторони сербів, Португалія отримала право на штрафний. Роналду виконав стандарт у традиційному стилі, але нападнику забракло влучності.

Рівний рахунок! На 33-й хвилині гості таки забили. Португальський воротар дуже невдало зіграв на лінії після удару Тадича. Він незграбно відбив постріл, м'яч відлетів у сітку своїх воріт – 1:1.

До перерви команди ще мали декілька моментів, щоб змінити цифри на табло, але жоден не вдалось реалізувати.

Після відпочинку реальну нагоду забити змарнував активний Санчеш. Португалець виконав сольний забіг флангом, майстерно прибрав суперника, але от воротаря Сербії обіграти не вдалось.

Серби теж не відсиджувались в обороні. Активність привела до гола та ще й на останній хвилині основного часу. Мітрович був найкращим на другому поверсі після подачі з флангу та головою замкнув верховий пас – 1:2.



Серби – учасники чемпіонат світу-2022 / Фото twitter.com/FIFAWorldCup

Сербія сенсаційно обіграла португальців на виїзді та отримала пряму путівку на чемпіонат світу-2022 у Катар. На Португалію чекає плей-офф.

Португалія – Сербія відеоогляд матчу