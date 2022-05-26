Після снарядів, ракет та бомб ми вже нічого не боїмося, – Петраков про гру з Шотландією
Джерело:Time
Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від матчу з Шотландією в Глазго. Також він розповів про своє ставлення до росіян.
Петраков: Немає злості, лише ненависть
Головний тренер "синьо-жовтих" наголосив, що після всього, що відбулося, національній команді вже нічого не страшно.
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На стадіоні "Гемпден Парк" буде неймовірна атмосфера. Після снарядів, ракет та бомб ми вже нічого не боїмося, – заявив Петраков.
"Ставлення до Росії? Немає злості, лише ненависть. Російські солдати не сприймають нас і думають, що ми нація другого сорту", – сказав тренер збірної.
Також Петраков згадував у своєму інтерв'ю главу держави. Він наголосив, що Володимир Зеленський дуже позитивна людина та великий шанувальник футболу. Саме його очільник національної команди підтримав на минулих президентських виборах. Він дуже радий, що більшість українців зробили аналогічний вибір.
Україна – Шотландія: що відомо про майбутню зустріч
- На початку травня "синьо-жовті" прибули до Словенії, аби розпочати тренувальний збір напередодні відбіркових матчів плей-офф та червневих поєдинків Ліги націй.
- Підготовка триватиме близько місяця.
- Матч проти збірної Шотландії мав відбутися ще наприкінці березня, проте через повномасштабне вторгнення його перенесли на 1 червня.
- У плані Олександра Петракова було провести 5 спарингів у період підготовки.
- У першому товариському матчі суперником українців була Боруссія Менхенгладбах. Гра закінчилася впевненою перемогою національної команди – 1:2.
- Другий товариський матч українці провели з італійською Емполі, де також здобули перемогу – 1:3. А от гра з хорватською Рієкою закінчилася мировою – 1:1.
- Проте наступні два спаринги не відбудуться. 26-го травня збірна України мала б зіграти проти ДР Конго.
- В цей день національна команда проведе двосторонній матч у словенському місті Брдо.
- УАФ не повідомлятиме про результат двостороннього матчу, перебіг подій на полі, авторів голів та статичні дані. Ця інформація залишиться за лаштунками підготовки.
- Шанувальники з Шотландії висловлять солідарність з українським народом. Разом з українцями вони будуть виконувати український гімн на трибунах у Глазго.