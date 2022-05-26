Після снарядів, ракет та бомб ми вже нічого не боїмося, – Петраков про гру з Шотландією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков поділився очікуваннями від матчу з Шотландією в Глазго. Також він розповів про своє ставлення до росіян.

Петраков: Немає злості, лише ненависть

Головний тренер "синьо-жовтих" наголосив, що після всього, що відбулося, національній команді вже нічого не страшно.

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На стадіоні "Гемпден Парк" буде неймовірна атмосфера. Після снарядів, ракет та бомб ми вже нічого не боїмося, – заявив Петраков.

"Ставлення до Росії? Немає злості, лише ненависть. Російські солдати не сприймають нас і думають, що ми нація другого сорту", – сказав тренер збірної.

Також Петраков згадував у своєму інтерв'ю главу держави. Він наголосив, що Володимир Зеленський дуже позитивна людина та великий шанувальник футболу. Саме його очільник національної команди підтримав на минулих президентських виборах. Він дуже радий, що більшість українців зробили аналогічний вибір.

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