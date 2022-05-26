Петраков: Нет злобы, только ненависть

Главный тренер "сине-желтых" подчеркнул, что после всего, что произошло, национальной команде уже ничего не страшно.

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На стадионе "Гэмпден Парк" будет невероятная атмосфера. После снарядов, ракет и бомб мы уже ничего не боимся, – заявил Петраков.

"Отношение к России? Нет злобы, только ненависть. Российские солдаты не воспринимают нас и думают, что мы нация второго сорта", – сказал тренер сборной.

Также Петраков упоминал в своем интервью главу государства. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский очень положительный человек и большой поклонник футбола. Именно его глава национальной команды поддержал на прошедших президентских выборах. Он очень рад, что большинство украинцев сделали аналогичный выбор.

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