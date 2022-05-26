Петраков: Нет злобы, только ненависть
Главный тренер "сине-желтых" подчеркнул, что после всего, что произошло, национальной команде уже ничего не страшно.
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На стадионе "Гэмпден Парк" будет невероятная атмосфера. После снарядов, ракет и бомб мы уже ничего не боимся, – заявил Петраков.
"Отношение к России? Нет злобы, только ненависть. Российские солдаты не воспринимают нас и думают, что мы нация второго сорта", – сказал тренер сборной.
Также Петраков упоминал в своем интервью главу государства. Он подчеркнул, что Владимир Зеленский очень положительный человек и большой поклонник футбола. Именно его глава национальной команды поддержал на прошедших президентских выборах. Он очень рад, что большинство украинцев сделали аналогичный выбор.
Украина – Шотландия: что известно о предстоящей встрече
- В начале мая "сине-желтые" прибыли в Словению, чтобы начать тренировочный сбор в преддверии отборочных матчей плей-офф и июньских поединков Лиги наций.
- Подготовка продлится около месяца.
- Матч против сборной Шотландии должен был состояться еще в конце марта, однако из-за полномасштабного вторжения его перенесли на 1 июня.
- В плане Александра Петракова было провести 5 спаррингов в период подготовки.
- В первом товарищеском матче соперником украинцев была Боруссия Менхенгладбах. Игра завершилась уверенной победой национальной команды – 1:2.
- Второй товарищеский матч украинцы провели с итальянской Эмполи, где также одержали победу – 1:3. А вот игра с хорватской Риекой закончилась мировой – 1:1.Однако следующие два спарринга не состоятся. 26 мая сборная Украины должна сыграть против ДР Конго.
- В этот день команда проведет двусторонний матч в словенском городе Брдо.
- УАФ не будет сообщать о результате двустороннего матча, ходе событий на поле, авторов голов и статических данных. Эта информация останется за кулисами подготовки.
- Поклонники из Шотландии выразят солидарность с украинским народом. Вместе с украинцами они будут исполнять украинский гимн на трибунах в Глазго.