Тренер збірної про Зеленського

Петраков наголосив, що президент України Володимир Зеленський дуже позитивна людина та великий шанувальник футболу. За словами тренера, він голосував за нього на минулих президентських виборах.

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Він дуже позитивний чоловік, дуже привітний і великий футбольний фанат. Я голосував за нього. І дякувати богу, що ті 73%, які голосували за нього на виборах, мали рацію,

– сказав наставник "синьо-жовтих".

Також тренер збірної України висловив свою думку щодо повномасштабної російсько-української війни.

"Чи є у мене що сказати американцям? Велике-велике дякую вам. Я ріс і жив у Радянському Союзі, і я не міг уявити, що люди, яких я вважав нашими братами, з якими я спав та їв, можуть нас убивати. З іншого боку, радянська пропаганда вчила нас, що німці та американці – це наші вороги. Тому я дуже і дуже вдячний за вашу підтримку", – зазначив Петраков.

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