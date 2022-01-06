Після етапу в Обергофі може визначиться п'ятірка біатлоністів, яка поїде на Олміпіаду-2022

Головний тренер чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра поділився своїми очікуваннями від п'ятого етапу у німецькому Обергофі.

Акцент на Пекін

У спринтерській гонці у Німеччині на старт вийдуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк. Тренер зазначив, що Артема Тищенка заявлять на одну з естафет.

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"Тищенку ще треба трохи допрацювати. Він стартував у Франції й практично мав лише сім-вісім днів на підготовку в Італії. Тому вирішили, що він 100% пробіжить або мікст, або одиночну змішану естафету. А щодо того, хто ще бігтиме, думаю, треба зачекати на результати спринту", – сказав Санітра.

Він наголосив, що у підготовці до Олімпіади головне – правильно визначити кількість стартів для основних спортсменів, щоби вони не мали великого навантаження перед виїздом до Пекіна.

Санітра зазначив, що учасники Олімпійських ігор визначатимуться серед цієї шістки.

Скажу, що за досвідом і за роботою, яку вони виконують, я був би радий визначити п'ятірку вже після Обергофа: щоб спортсмени дали мені таку можливість,

– наголосив головний тренер.