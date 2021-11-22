Після дублю за дві хвилини: Довбик зізнався, що не стежить за перегонами бомбардирів

Артем Довбик став автором дублю у ворота Олександрії. Нападник Дніпра-1 розповів, що не заглядає у бомбардирські перегони УПЛ.

Скромний, але забивний нападник

Дубль у ворота Олександрії дозволив Артему Довбику очолити бомбардирські перегони УПЛ. Нападник Дніпра-1 зі 14 матчів забив 10 голів, із них лише один був забитий з пенальті.

Як це було Довбик за дві хвилини оформив дубль у ворота Олександрії: відео голів

24-річний футболіст зізнався, що зовсім не заглядає у такі рейтинги. Його головним завданням є забивати голи у ворота суперників, які б приносили позитивний результат дніпрянам.

У список снайперів не дивлюся, але для нападника голи дуже важливі, у першу чергу для впевненості. Головне, що команда перемагає, а я приношу їй користь своїми голами,

– розповів Довбик.

Форварду вдалось випередити динамівця Віктора Циганкова, в активі якого 9 м'ячів у 15 зустрічах (4 – з пенальті). Трійку лідерів замикає ще один гравець Динамо Віталій Буяльський – 8 голів у 13 матчах (1 –з пенальті).