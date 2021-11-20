Швидкий дубль

24-річний форвард вийшов у стартовому складі господарів. На 27-й хвилині Дніпро-1 отримав право на пенальті, яке взявся виконувати Артем Довбик.

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Футболіст легко розвів голкіпера Олександрії Олега Білика та м'яч у різні кути воріт. Глядачі не встигли переглянути відеоповтор 11-метрового удару, як підопічні Ігоря Йовічевіча забили вдруге.

Знову автором голу став Довбик. Артем отримав передачу від Піхальонка вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника та знову змусив Білика виймати м'яч із сітки воріт. Нападник оформив дубль за дві хвилини.

Для нього це вже дев'ятий та десятий гол у 14 матчах в УПЛ у сезоні-2021/2022.

Саме Артем вивів Дніпро-1 вперед у рахунку. Станом на перший тайм на табло 3:1 на користь дніпрян.

Дубль Довбика у ворота Олександрії: відео