Пішов на ризик і вирішив працювати зі збірною, – Санітра продовжить тренувати чоловічу команду

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про прикре закінчення сезону для українців. Фахівець рішуче налаштований щодо нового сезону.

Санітра: Війна зіпсувала життя багатьом людям

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, задається, що вплинула на всі сфери нашого життя. Вона не оминула й українських біатлоністів.

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Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, українці достроково закінчили сезон. На атлетів очікували ще три етапи Кубка світу.

Наставник чоловічої команди Юрай Санітра розповів про прикре закінчення сезону та нереалізовані плани після Олімпіади-2022.

"Три місяці тому після Олімпійських ігор в Пекіні, коли ми прощалися з хлопцями в аеропорту Франкфурта, ми мали великі плани та хотіли гідно закінчити сезон. Нас чекали ще три етапи Кубка світу. Водночас ми практично вже готували зі спортсменами плани на наступний сезон. Ми тоді вже обговорили з керівництвом моє бажання працювати далі. Практично все було до того готове", – зазначив фахівець.

"Мій характер мені не дозволив кинути хлопців"

Тренер наголосив, що повномасштабна війна вплинула також і на його життя. Санітра задоволений своїми умовами у якості тренера, тому хоче й надалі співпрацювати з українцями.

Війна, що розпочалася 24 лютого як російське вторгнення, зіпсувала життя багатьом людям. Так само вплинула і на спортивне життя країни, і на моє особисте. Я вже шість років працюю в Україні. Моє ставлення до неї дуже сердешне. Коли війна почалася, я дуже переживав за своїх спортсменів, друзів і людей, які перебували тут. До цього часу я не давав жодних інтерв'ю. Переживав все разом із хлопцями і друзями,

– сказав Санітра.

За словами тренера, йому надходили привабливі пропозиції від інших збірних, проте він їм відмовив. Спеціаліст продовжить тренувати чоловічу збірну України з біатлону.

"Довго думав про те, що маю можливості працювати і в інших командах. Необхідно було прийняти рішення, бо в цій ситуації нелегко відмовитися від пропозицій, які надходили. Мій характер мені не дозволив кинути хлопців, команду, Україну та свою шестирічну працю. Тому я пішов на ризик і вирішив працювати з чоловічої збірною й надалі. Вірю, що в цей нелегкий час ситуація покращуватиметься, і вірю в перемогу України", – додав наставник чоловічої команди.

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