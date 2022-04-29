У новому сезоні з жіночою командою працюватиме український тренер

Нещодавно стало відомо, що головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець змінив своє місце роботи. Тепер словенський фахівець буде співпрацювати зі збірною Німеччини.

До теми У новому сезоні Велепець буде тренувати одну із топових команд світового біатлону

Нового тренера жіночої команди ще не оголосили. Зазначається, що найімовірніше у новому сезоні з українками буде співпрацювати хтось із земляків. Призначення нового наставника має відбутися через тиждень.

Натомість відомі імена спортсменок, які увійдуть до складу команди А для централізованої підготовки до сезону. У зв'язку зі зменшенням фінансування, цей список доведеться обмежити шістьма іменами у чоловіків та жінок. Тож на перший збір поїдуть шість дівчат: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

Чоловіча команда

У чоловічої збірної тренерський склад залишається без змін. Юрай Санітра продовжить тренувати команду, а до його штабу, як і попереднього сезону, увійдуть Олексій Кравченко та Роман Прима. Щодо спортсменів, то у новому сезоні побачимо п'ятьох біатлоністів: Дмитра Підручного, Антона Дудченка, Богдана Цимбала, Артема Приму, Тараса Лесюка.

Шосте місце поки що залишається вакантним, вибір буде зроблено, швидше за все, між Денисом Насико та Артемом Тищенко. Санітра визначиться після консультацій з Миколою Зоцем, який залишиться старшим тренером чоловічої команди Б. У жіночій команді Б працюватиме Ігор Ященко.

Варте уваги! Старт підготовки до нового сезону буде даний 20-25 травня.