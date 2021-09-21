42-річний спортсмен розповів, що протягом тривалого часу продовжував боксувати, оскільки по-справжньому захоплений цим видом спорту.
До слова Боксер Менні Пак'яо балотується в президенти Філіппін
Після завершення кар'єри Пак'яо планує підтримувати інших боксерів з Філіппін.
"Моя кар'єра вже завершена. Я прийняв це рішення, оскільки вже давно займаюся боксом і моя сім'я говорить, що достатньо", – сказав Пак'яо.
Що відомо про кар'єру Пак'яо
- Свій останній бій на професійному ринзі Пак'яо провів в ніч на 22 серпня – він поступився чемпіону WBA в напівсередній вазі Йорденісу Угасу рішенням суддів.
- Варто відзначити, що Менні Пак'яо – 42 роки. Перший бій на професійному рингу він провів ще 22 січня 1995 року. За свою професійну кар'єру він був чемпіоном світу у восьми вагових категоріях – від найлегшої (до 50,8 кг) до першої середньої (69,9 кг).