42-річний спортсмен розповів, що протягом тривалого часу продовжував боксувати, оскільки по-справжньому захоплений цим видом спорту.

До слова Боксер Менні Пак'яо балотується в президенти Філіппін

Після завершення кар'єри Пак'яо планує підтримувати інших боксерів з Філіппін.

"Моя кар'єра вже завершена. Я прийняв це рішення, оскільки вже давно займаюся боксом і моя сім'я говорить, що достатньо", – сказав Пак'яо.

Відзначимо, що Пак'яо вже давно займається політичною діяльністю. Ще у 2010 році він був обраний до Конгресу. А у 2016 році він став сенатором.

Що відомо про кар'єру Пак'яо