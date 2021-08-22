Бій між Угасом та Пакьяо тривав усі 12 раундів. Після бою судді одноголосно віддали перемогу Угасу 115:113, 116:112 та 116:112.

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Варто відзначити, що система Compubox вирахувала, що Пакьяо наніс значно більше ударів (815:405), але влучність в них була значно нижчою. Угас був кращим як і в кількості точних джебів (50:42), так і щодо силових (101:88).

Я виклався по-максимуму. Але цього максимуму не вистачило. Ніяких виправдань. Я хотів завоювати титул, але сьогодні чемпіон інший, його звуть Угас. Я багато зробив для боксу, а бокс – для мене. Я боєць в рингу і поза ним. Проведу тепер час з сім'єю і подумаю про своє майбутнє в боксі,

– заявив після бою Пакьяо.

При цьому він не відкинув того варіанту, що це міг бути його останній бій. І що в майбутньому Пакьяо зосередиться на політичній кар'єрі. Адже він також є сенатором на Філіппінах.

"Можливо, в майбутньому ви більше не побачите Менні Пакьяо в рингу. Я не знаю. Всередині я хочу продовжувати, але потрібно також враховувати, що говорить тобі тіло, плюс у мене є зобов'язання на батьківщині. Можливо, це фініш моєї кар'єри. Але я радий, що скільки зробив в боксі за ці десятиліття, встановив рекорди і приніс гордість свого народу. Спасибі, бокс. Потрібно дуже багато зробити, щоб допомогти там людям. Я навіть свої гроші роздаю. Ми приходимо в цей світ ні з чим, і йдемо так само. Це треба пам'ятати. Пишаюся, що філіппінець. Бокс боксом, але головне – це як ми ставимося до інших, як можемо допомогти комусь. Не тільки на Філіппінах, але всюди в світі, особливо під час пандемії. Бог є любов", – закінчив свою промову Пакьяо.