42-летний спортсмен рассказал, что в течение длительного времени продолжал боксировать, поскольку по-настоящему увлечен этим видом спорта.
К слову Боксер Мэнни Пакьяо баллотируется в президенты Филиппин
После завершения карьеры Пакьяо планирует поддерживать других боксеров с Филиппин.
"Моя карьера уже завершена. Я принял это решение, поскольку уже давно занимаюсь боксом и моя семья говорит, что достаточно", – сказал Пакьяо.
Что известно о карьере Пакьяо
- Свой последний бой на профессиональном ринге Пакьяо провел в ночь на 22 августа – он уступил чемпиону WBA в полусреднем весе Йорденису Угасу решением судей.
- Стоит отметить, что Мэнни Пакьяо – 42 года. Первый бой на профессиональном ринге он провел еще 22 января 1995 года. За свою профессиональную карьеру он был чемпионом мира в восьми весовых категориях – от самой легкой (до 50,8 кг) до первой средней (69,9 кг).