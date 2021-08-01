Пишаюся, що мої предки – українці, – канадська чемпіонка Олімпіади в Токіо

Канадська спортсменка Крістен Кіт виграла "золото" Олімпіади-2020 в академічному веслуванні вісімок. Виявляється, що Кіт має українські коріння, чим сильно пишається.

Кіт: Я виросла в українській громаді

32-річна Крістен Кіт розповіла про своє українське коріння. Зокрема, дід канадської спортсменки народився в Україні.

Це цікаво Пропонували мільйонні контракти: плавець Романчук відмовився змінювати громадянство

Мій дід народився в Україні, а батьки моєї бабусі були українцями. Я пишаюся своєю спадщиною і хотіла б, щоб вони бачили, як я беру участь у гонках,

– розповіла Крістен.

За словами Кіт, її дідусь зробив багато, щоб вона змогла стати спортсменкою. Також Крістен зазначила, що виросла в українській громаді в канадському Сент-Катарінсi (провінція Онтаріо).

"Дід так багато працював, щоб побудувати життя для нашої сім'ї у Канаді. Спорт – це той привілей, який він мені надав. Я виросла в українській громаді, ходила в Українську католицьку церкву Св. Кирила і Мефодія, а також займалися українськими танцями", – резюмувала Кіт.

До слова В Україні не створюють умови для спортсменів, – ексукраїнець зізнався, чому виступає за Грузію

Що відомо про Крістен Кіт