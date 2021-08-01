Плісний: У мене були серйозні розбіжності з федерацією важкої атлетики
24-річний спортсмен заявив, що на його рішення вплинули розбіжності з Федерацією легкої атлетики України. Окрім того, за словами Плісного, в Україні не створюють відповідні умови для атлетів.
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В Україні не створюють умови для спортсменів. Їм не дають того, що вони заслуговують. У мене були серйозні розбіжності з федерацією важкої атлетики, тому я вирішив виступати за іншу країну,
– сказав Плісний.
Спортсмен припустив, що міг би не поїхати на Олімпіаду в Токіо, якби виступав за Україну.
"У мене просто не було іншого вибору. Якби я зараз виступав за Україну, то, можливо, на Олімпіаду не поїхав би взагалі", – зазначив Антон.
Разом з тим, Плісний заявив, що не забуває, звідки він родом. Важкоатлет запевнив, що любить Україну, яка разом з Грузією, рідна для нього.
"Дякую Грузії, що дала притулок і дала можливість виступати на Іграх. Я не забуваю свою землю, я родом з Донбасу. Люблю свою землю, Україну і Грузію – це для мене рідні місця", – резюмував Плісний.
- Зауважимо, що це не перший випадок на Олімпіаді, коли українці приносять медалі іншим країнам.
- Українська дзюдоїстка Ірина Кіндзерська завоювала бронзову медаль на літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо у вазі понад 78 кілограмів.
- Ця нагороду піде у скарбничку Азербайджану, адже Ірина раніше змінила громадянство.