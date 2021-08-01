Плісний: У мене були серйозні розбіжності з федерацією важкої атлетики

24-річний спортсмен заявив, що на його рішення вплинули розбіжності з Федерацією легкої атлетики України. Окрім того, за словами Плісного, в Україні не створюють відповідні умови для атлетів.

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В Україні не створюють умови для спортсменів. Їм не дають того, що вони заслуговують. У мене були серйозні розбіжності з федерацією важкої атлетики, тому я вирішив виступати за іншу країну,

– сказав Плісний.

Спортсмен припустив, що міг би не поїхати на Олімпіаду в Токіо, якби виступав за Україну.

"У мене просто не було іншого вибору. Якби я зараз виступав за Україну, то, можливо, на Олімпіаду не поїхав би взагалі", – зазначив Антон.

Разом з тим, Плісний заявив, що не забуває, звідки він родом. Важкоатлет запевнив, що любить Україну, яка разом з Грузією, рідна для нього.

"Дякую Грузії, що дала притулок і дала можливість виступати на Іграх. Я не забуваю свою землю, я родом з Донбасу. Люблю свою землю, Україну і Грузію – це для мене рідні місця", – резюмував Плісний.

Плісний виграв "бронзу" Ігор у Токіо у ваговій категорії до 96 кілограмів. Антон – бронзовий призер чемпіонату світу-2019.