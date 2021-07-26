Pink хоче заплатити штраф за норвезьких гандболісток, яких покарали за відмову від бікіні

Норвезьких гандболісток покарали за відмову грати матч в бікіні. Американська співачка готова оплатити штраф за гандболісток.

За що оштрафували норвезьких гандболісток

Жіноча збірна Норвегії з пляжного гандболу відмовилася грати матчі чемпіонату Європи в бікіні. У матчі за третє місце вони вирішили вийти у шортах. Через це на гандболісток наклали штраф організатори – по 150 євро на кожну зі спортсменок. Загалом 1500 євро.

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Штраф наклала дисциплінарна комісія з пляжного гандболу. Причиною для штрафу стало те, що гандболістки порушили правила екіпірування, яким і передбачено бікіні, а не шорти.

Гандболістки своє рішення грати в шортах пояснили тим, що їм не зручно грати в бікіні. При цьому що чоловіча команда грає в шортах.

Ще одна причина – сексуалізація спортсменок через їх зовнішній вигляд.

Світова підтримка

Після рішення Європейської гандбольної федерації (EHF), за спортсменок вирішили вступитися світові знаменитості. Серед них і американська співачка Pink. Вона заявила, що готова оплатити штраф за гандболісток. І заявила, що це EHF повинні бути оштрафовані за сексизм.

Боротьба з сексуалізацією спорту

Збірна Норвегії з пляжного гандболу не єдина, яка бореться із сексуалізацією спорту. Так само проти занадто відкритої форми виступають і гімнастки. Збірна Німеччини на Олімпіаді виступила у закритому комбінезоні, а не трико.

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