Історію про таку щедру винагороду розповів тодішній захисник Карпат Артем Федецький.

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За його словами, тоді Шахтар та Динамо вели боротьбу за чемпіонство. Команди йшли майже однаково. Хоча на них ще чекала очна зустріч. Напередодні гри до Федецького особисто подзвонив Ринат Ахметов. І запропонував винагороду, якщо Карпати обіграють Динамо – 500 тисяч доларів. 300 тисяч доларів футболісти могли отримати, якщо львівський клуб матч проти киян закінчить внічию.

Федецький пропозицію від Ахметова доніс гравцям клубу та тренерському штабу. Команду на той час очолював Олег Кононов.

Матч Карпати – Динамо відбувся 24 квітня 2010 року. Карпати тоді мінімально перемогли 1:0. Єдиний гол в матчі забив Батіста. А Динамо з 39-ї хвилини грало в меншості після вилучення Романа Зозулі.

Після цього матчу футболісти Карпат отримали три дні вихідних. 26 квітня у Федецького день народження. Його телефоном особисто привітав Ахметов. І сказав, що гроші за перемогу над Динамо привезли на базу.

500 тисяч доларів забирати він відправився з воротарем команди Андрієм Тлумаком. За його словами, гроші тоді отримали всі, хто працював в клубі – не лише футболісти, але й сторожі, поварі та прибиральники.

В цьому сезоні Шахтар став чемпіоном. В передостанньому турі "гірники" вдома обіграли Динамо та на шість очок випередили киян.