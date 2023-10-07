Підсумковий турнір WTA-2023: визначився остаточний список учасниць змагань

У Канкуні з 29 жовтня по 5 листопада пройде Підсумковий турнір із тенісу серед жінок. У ньому традиційно беруть участь 8 спортсменок, які продемонстрували найкращі результати протягом року.

Остаточний список учасниць вирішувався на турнірі в Пекіні. Зазнавши поразки у чвертьфіналі від американки Коко Гофф чинна шоста ракетка світу з Греції Марія Саккарі стала останньою, хто втратив шанси на кваліфікацію до турніру у Мексиці.

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Турнір матиме нову чемпіонку

Світова тенісна організація оголосила останніх учасниць, які кваліфікувалися до Підсумкового турніру-2023. Ними стали Онс Жабер, Маркета Вондроушова та Кароліна Мухова.

Раніше місце на престижному завершальному змаганні року гарантували собі Іга Швьонтек, Аріна Сабаленко, Коко Гофф, Єлена Рибакіна та Джессіка Пегула.

Тріумфаторка тогорічного турніру WTA Finals Каролін Гарсія не зможе захистити свій титул, наразі вона посідає 10-те місце у світовому рейтингу та 19-те у чемпіонській гонці.

. Україна має свою переможницю на Підсумковому турнірі. У 2018 році тріумфувала Еліна Світоліна, яка у фіналі переграла Слоан Стівенс. У 2019 році українська тенісистка могла захистити титул, але дійшовши до фіналу поступилася Ешлі Барті.

Зазначимо, що жодна з учасниць Підсумкового турніру-2023 не вигравала його раніше, тому він матиме абсолютно нову чемпіонку. Найбільше ж разів на ньому тріумфувала Мартіна Навратілова, легендарна американка 8 разів підіймала кубок над головою.