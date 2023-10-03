На війні з Росією загинув Сергій Удовкін. Герой України – колишній суддя Міжнародної федерації тенісу.

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Вічна пам'ять

Сергій віддав своє життя за долю та волю нашої держави. Варто відзначити, що Удовкін народився 1982-го року в Азербайджані, але через війну в Нагірному Карабасі переїхав до Донецька, де захопився тенісом і став суддею міжнародного рівня. До того ж герой обіймав посаду виконавчого директора відділення Федерації тенісу України у Донецькій області.

Удовкін став ветераном війни ще до повномасштабного вторгнення. З початком російсько-української війни в 2014-му році Сергій став на захист України, після чого відмовився від статусу судді ITF з "Білим значком". Загинув Сергій 25-го вересня у віці 41-го року. В Удовкіна залишилися дружина, донька та син.

Сергій Удовкін / Великий теніс України