Офіційний сайт УАФ опублікував список стадіонів команд української Прем’єр-ліги на друге коло чемпіонату. До переліку потрапили 18 арен.

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Виконком УАФ виключив зі списку чотири стадіони: "Дніпро-Арена" (Дніпро-1), ОСК "Металіст" (Металіст та Металіст 1925) і "Славутич-Арена" (Зоря). Натомість додав сім нових арен, на яких дозволив проводити поєдинки української Прем'єр-ліги.

Список стадіонів, на яких можуть проходити матчі УПЛ

  • НСК "Олімпійський", м. Київ;
  • "Арена Львів", м. Львів;
  • "Ворскла" ім. О.Бутовського, м. Полтава;
  • "Чорноморець", м. Одеса;
  • "Авангард", м. Ужгород;
  • "Динамо" ім. В.Лобановського, м. Київ;
  • "Колос", с. Ковалівка Київської обл.;
  • КСК "Ніка", м. Олександрія Кіровоградської обл.;
  • "НТК ім. В.Баннікова", м. Київ;
  • "Оболонь Арена", м. Київ;
  • "Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича", м. Тернопіль;
  • "Україна", м. Львів;
  • "Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;
  • "Інгулець", смт Петрове Кіровоградської обл.;
  • "Минай-Арена", с. Минай Закарпатської обл.;
  • "Скіф", м. Львів;
  • "Авангард", м. Рівне;
  • "Зірка" ім. С.Березкіна, м. Кропивницький (за умови надання документів, передбачених додатковими заходами безпеки).

Зазначимо, що матчі 16-го туру УПЛ відбудуться з 3-го по 6 березня. Програму відкриє поєдинок Кривбас – Колос.