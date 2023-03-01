Офіційний сайт УАФ опублікував список стадіонів команд української Прем’єр-ліги на друге коло чемпіонату. До переліку потрапили 18 арен.
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Виконком УАФ виключив зі списку чотири стадіони: "Дніпро-Арена" (Дніпро-1), ОСК "Металіст" (Металіст та Металіст 1925) і "Славутич-Арена" (Зоря). Натомість додав сім нових арен, на яких дозволив проводити поєдинки української Прем'єр-ліги.
Список стадіонів, на яких можуть проходити матчі УПЛ
- НСК "Олімпійський", м. Київ;
- "Арена Львів", м. Львів;
- "Ворскла" ім. О.Бутовського, м. Полтава;
- "Чорноморець", м. Одеса;
- "Авангард", м. Ужгород;
- "Динамо" ім. В.Лобановського, м. Київ;
- "Колос", с. Ковалівка Київської обл.;
- КСК "Ніка", м. Олександрія Кіровоградської обл.;
- "НТК ім. В.Баннікова", м. Київ;
- "Оболонь Арена", м. Київ;
- "Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича", м. Тернопіль;
- "Україна", м. Львів;
- "Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;
- "Інгулець", смт Петрове Кіровоградської обл.;
- "Минай-Арена", с. Минай Закарпатської обл.;
- "Скіф", м. Львів;
- "Авангард", м. Рівне;
- "Зірка" ім. С.Березкіна, м. Кропивницький (за умови надання документів, передбачених додатковими заходами безпеки).
Зазначимо, що матчі 16-го туру УПЛ відбудуться з 3-го по 6 березня. Програму відкриє поєдинок Кривбас – Колос.