Офіційний сайт УАФ опублікував список стадіонів команд української Прем’єр-ліги на друге коло чемпіонату. До переліку потрапили 18 арен.

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Виконком УАФ виключив зі списку чотири стадіони: "Дніпро-Арена" (Дніпро-1), ОСК "Металіст" (Металіст та Металіст 1925) і "Славутич-Арена" (Зоря). Натомість додав сім нових арен, на яких дозволив проводити поєдинки української Прем'єр-ліги.

Список стадіонів, на яких можуть проходити матчі УПЛ

НСК "Олімпійський", м. Київ;

"Арена Львів", м. Львів;

"Ворскла" ім. О.Бутовського, м. Полтава;

"Чорноморець", м. Одеса;

"Авангард", м. Ужгород;

"Динамо" ім. В.Лобановського, м. Київ;

"Колос", с. Ковалівка Київської обл.;

КСК "Ніка", м. Олександрія Кіровоградської обл.;

"НТК ім. В.Баннікова", м. Київ;

"Оболонь Арена", м. Київ;

"Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича", м. Тернопіль;

"Україна", м. Львів;

"Гірник", м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл.;

"Інгулець", смт Петрове Кіровоградської обл.;

"Минай-Арена", с. Минай Закарпатської обл.;

"Скіф", м. Львів;

"Авангард", м. Рівне;

"Зірка" ім. С.Березкіна, м. Кропивницький (за умови надання документів, передбачених додатковими заходами безпеки).

Нагадаємо, що президент УАФ Андрій Павелко повідомив про можливе повернення глядачів на стадіони. Мова йде про обмежений допуск вболівальників на трибуни. Цей варіант розглядатиметься для тих стадіонів, які мають достатню кількість місць в укриттях.

Зазначимо, що матчі 16-го туру УПЛ відбудуться з 3-го по 6 березня. Програму відкриє поєдинок Кривбас – Колос.