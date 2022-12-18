На чемпіонаті світу 2022 визначився тріумфатор. Кубок світу дістався збірній Аргентині, яка видала шикарний матч з командою Франції і перемогла в серії пенальті, пише 24 канал.
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Турнір подарував вболівальникам не тільки шалену турнірну розв'язку, але і круту гонку бомбардирів. Перед фіналом на "Золоту бутсу" претендували аж четверо гравців. Мессі та Мбаппе мали по 5 голів, а Жиру та Альварес – по чотири.
У підсумку трофей дістався Кіліану, який у фіналі оформив хет-трик і має на своєму рахунку 8 голів. Що стосується Ліонеля, то він у вирішальній грі забив двічі і відстав на один гол.
Найкращі бомбардири ЧС-2022:
- Кіліан Мбаппе (Франція) – 8
- Ліонель Мессі (Аргентина) – 7
- Олів'є Жиру (Франція) – 4
- Хуліан Альварес (Аргентина) – 4
- Гонсалу Рамуш (Португалія) – 3
- Альваро Мората (Іспанія) – 3
- Еннер Валенсія (Еквадор) – 3
- Коді Гакпо (Нідерланди) – 3
- Букайо Сака (Англія) – 3
- Маркус Решфорд (Англія) – 3
- Рішарлісон (Бразилія) – 3
Хто забере корону Клозе
Після цього турніру Мбаппе та Мессі увірвались до рейтингу найкращих голеадорів на всіх Мундіалях. Аргентинець на п'яти турнірах забив аж 13 голів, що дозволило йому перегнати самого Пеле. Цей показник вивів Лео на четверте місце, де він порівнявся із Жюстом Фонтеном.
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У свою чергу Кіліан відіграв лише на двох Мундіалях, але забив лише на один м'яч менше ніж Мессі (12). Він порівнявся з Пеле і вже на наступному Мундіалі француз може перегнати рекордсмена Клозе, у якого 16 точних ударів.
Найкращі голеадори всіх чемпіонатів світу:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|ЗБІРНА
|ГОЛИ
|МАТЧІ
|ТУРНІРИ
|1
|Мірослав Клозе
|Німеччина
|16
|24
|2002 – 2014
|2
|Роналдо
|Бразилія
|15
|19
|1994 – 2006
|3
|Герд Мюллер
|Німеччина
|14
|13
|1970 – 1974
|4
|Жюст Фонтен
|Франція
|13
|6
|1958
|5
|Ліонель Мессі
|Аргентина
|13
|26
|2006 – 2022
|6
|Пеле
|Бразилія
|12
|14
|1958 – 1970
|7
|Кіліан Мбаппе
|Франція
|12
|14
|2018 – 2022
|8
|Шандор Кочіш
|Угорщина
|11
|5
|1954
|9
|Юрген Клінсманн
|Німеччина
|11
|17
|1990 – 1998
|10
|Хельмут Ран
|Німеччина
|10
|10
|1954 – 1958
|11
|Габріель Батістута
|Аргентина
|10
|12
|1994 – 2002
|12
|Гарі Лінекер
|Англія
|10
|12
|1986 – 1990
|13
|Теофіло Кубільяс
|Перу
|10
|13
|1970, 1978, 1982
|14
|Томас Мюллер
|Німеччина
|10
|19
|2010 – 2022
|15
|Гжегож Лято
|Польща
|10
|20
|1974 – 1982
Діючі гравці, які можуть побити рекорд Мірослава Клозе (16 голів):
|ГРАВЕЦЬ
|ЗБІРНА
|ГОЛІВ
|РОКІВ
|Ліонель Мессі
|Аргентина
|13
|35
|Кіліан Мбаппе
|Франція
|12
|23
|Томас Мюллер
|Німеччина
|10
|33
|Харрі Кейн
|Англія
|8
|29
|Неймар
|Бразилія
|8
|30
|Кріштіану Роналду
|Португалія
|8
|37
|Луїс Суарес
|Уругвай
|7
|35