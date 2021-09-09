Підсилення із США: жіноча збірна України може змінити головного тренера

Жіноча збірна України може змінити головного наставника. "Синьо-жовтих" може очолити фахівець із США.

Несподівані кадрові зміни збірної України

Біля керма "синьо-жовтих" Наталію Зінченко може змінити американський тренер. Під час візиту у США президент УАФ Андрій Павелко підіймав питання підсилення тренерського штабу національної команди та розвитку жіночого футболу країни.

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Наталія Зінченко повинна готувати команду до відбіркових матчів чемпіонату світу-2023.

З ким зіграє Україна

21 жовтня. Україна – Фарерські острови

– Фарерські острови 26 жовтня. Україна – Іспанія

– Іспанія 26 листопада. Шотландія – Україна

30 листопада. Угорщина – Україна

А от до другого кола відбору українську команду вже може готувати спеціаліст із США. Також американські фахівці зможуть допомагати збірним України U-17 та U-19.

Нагадаємо, що під час підготовки до кваліфікаційних матчів підопічні Зінченко зіграють товариський спаринг проти Туреччини. Поєдинок відбудеться 21 вересня у Києві на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.

У рейтингу ФІФА Україна йде на 31 місці. А от список очолюють футболістки США.