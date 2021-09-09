Несподівані кадрові зміни збірної України
Біля керма "синьо-жовтих" Наталію Зінченко може змінити американський тренер. Під час візиту у США президент УАФ Андрій Павелко підіймав питання підсилення тренерського штабу національної команди та розвитку жіночого футболу країни.
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Наталія Зінченко повинна готувати команду до відбіркових матчів чемпіонату світу-2023.
З ким зіграє Україна
- 21 жовтня. Україна – Фарерські острови
- 26 жовтня. Україна – Іспанія
- 26 листопада. Шотландія – Україна
- 30 листопада. Угорщина – Україна
А от до другого кола відбору українську команду вже може готувати спеціаліст із США. Також американські фахівці зможуть допомагати збірним України U-17 та U-19.
- Нагадаємо, що під час підготовки до кваліфікаційних матчів підопічні Зінченко зіграють товариський спаринг проти Туреччини. Поєдинок відбудеться 21 вересня у Києві на стадіоні НТК імені Віктора Баннікова. Стартовий свисток судді пролунає о 19:00.