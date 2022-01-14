За умовами безвізу громадяни України можуть проводити в країнах шенгенської зони не більше 90 днів кожні півроку. Для більш довгострокових поїздок потрібно відкривати національну візу однієї з європейських країн або мати будь-який інший документ, що підтверджує право на довгострокове перебування у Шенгені.

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Що чекає далі на наших біатлоністів

Як повідомив Кінаш, на даний момент вони вже подали документи до посольства, і у разі позитивного результату мають вирушити до Словенії 17-го січня.

Наступної середи, 19 січня, там стартує чемпіонат Європи. Поки що відсутність Кінаша на Кубку IBU у Словенії, який стартував у четвер, 13 січня, коштувала йому третього місця у загальному заліку. Українець уже опустився на п'яту сходинку, пропустивши вперед двох конкурентів.

Чемпіонат світу серед молоді пройде наприкінці лютого у Солт-Лейк-Сіті (США).