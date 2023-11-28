"Вибило з колії на півтора-два місяці": Підручний розповів про відновлення після перелому руки

Український біатлоніст Дмитро Підручний пропустив старт нового сезону через травму. У серпні він зламав руку.

В інтерв'ю для 24 Каналу Дмитро розповів про своє відновлення після травми та підготовку до нового сезону.

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"Все йде за планом": Підручний про відновлення

Як пройшло для вас міжсезоння?

Все добре, все йде за планом, який ми зробили з тренерами. Всі тренування проходили нормально. Тільки це прикре падіння, що вибило в мене з колії на півтора-два місяці, коли я не тренувався.

З початку жовтня я почав нормально тренуватися, з певними обмеженнями на руку, не стріляв лежачи. Деякі тренування на руку я не міг робити. Зараз, з початку листопада, я вже повноцінно почав тренуватися, без всіляких обмежень. Виконую все навантаження, яке потрібне. Щодо травми, то м'язи не відновилися до кінця, до тих кондицій, які були до перелому. Не вистачає часу.

Коли Підручний повернеться на Кубок світу

За словами біатлоніста, наразі він вже приступив до повноцінних тренувань, де може повністю виконувати навантаження на руку.

Дмитро перебуває в австрійському Обертілаху, де тренується разом з юніорською командою. Очікується, що він доєднається до команди на другому етапі.