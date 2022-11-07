Через вибори? Підручний ризикує пропустити початок біатлонного сезону

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить заключний тренувальний збір. Біатлонний сезон стартує вже 29 листопада.

Лідер національної команди України з біатлону Дмитро Підручний не поїхав на заключний збір, який буде проходити в норвезькому Трюсілі. Там мали готуватися представники команди А.

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31-річний спортсмен назвав вагому причину, через яку він не може тренуватися.

Ще на зборі у Рамзау отримав травму. Вдома пройшов медобстеження, виявилося, що все дуже серйозно. Думали, що до початку збору встигну вилікуватися, але не встиг, тому залишився, щоб продовжити лікування,

– сказав Підручний.

Зазначимо, що збір у Трюсілі для чоловічої збірної України з біатлону триватиме з 4 до 23 листопада. Після нього команда вирушить до фінського Контіолагті, де 29 листопада розпочнеться новий сезон Кубка світу.

на сезон 2022/23: Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насика та Віталій Мандзина.

Нагадаємо, що Дмитро Підручний планує взяти участь у виборах голови Федерації біатлону України, які мають відбутисься 14 листопада.

Раніше ЗМІ повідомляли, що новим очільником ФБУ може стати народний депутат Іван Крулько.