Нещодавно стало відомо, що вибори голови Федерації біатлону України мають відбутись 14 листопада. Дмитро Підручний наголосив, що планує взяти участь у них.

До теми Цей намір зміцнів за останні 6 місяців, – Підручний планує очолити Федерацію біатлону України

Можливий план Бринзака

Однак ЗМІ повідомили, що новим очільником ФБУ може стати Іван Крулько.

Повідомляють, що на конференції Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у Зальцбурзі, яка відбувалась минулого місяця, він входив до складу української делегації.

Окремим членам IBU його вже намагалися представити як майбутнього очільника Федерації біатлону України.

Нагадаємо, що з 1998 року федерацію очолює Володимир Бризнак. Раніше він заявляв, що не планує подавати свою кандидатуру на наступних виборах.

Що відомо про Івана Крулька

Крулько є народним депутатом від ВО "Батьківщина". Є кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з питань бюджету ВРУ ІХ скликання.

Його брати Василь є президентом Закарпатської регіональної федерації біатлону та депутатом Закарпатської облради .