Лидер национальной команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не поехал на заключительный сбор, который будет проходить в норвежском Трюсиле. Там должны были готовиться представители команды А.
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31-летний спортсмен назвал весомую причину, по которой он не может тренироваться.
Еще на сборе в Рамзау получил травму. Дома прошел медобследование, оказалось, что все очень серьезно. Думали, что до начала сбора успею вылечиться, но не успел, поэтому остался, чтобы продолжить лечение,
– сказал Подручный.
Отметим, что сбор в Трюсиле для мужской сборной Украины по биатлону продлится с 4 по 23 ноября. После него команда отправится в финский Контиолахти, где 29 ноября начнется новый сезон Кубка мира.
Напомним, что Дмитрий Пидручный планирует принять участие в выборах главы Федерации биатлона Украины, которые должны состояться 14 ноября.
Ранее СМИ сообщали, что новым главой ФБУ может стать народный депутат Иван Крулько.