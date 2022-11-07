Лидер национальной команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не поехал на заключительный сбор, который будет проходить в норвежском Трюсиле. Там должны были готовиться представители команды А.

Читайте также Титулованный биатлонист упрекнул главу МОК за возможное возвращение россиян в соревнования

31-летний спортсмен назвал весомую причину, по которой он не может тренироваться.

Еще на сборе в Рамзау получил травму. Дома прошел медобследование, оказалось, что все очень серьезно. Думали, что до начала сбора успею вылечиться, но не успел, поэтому остался, чтобы продолжить лечение,

– сказал Подручный.

Отметим, что сбор в Трюсиле для мужской сборной Украины по биатлону продлится с 4 по 23 ноября. После него команда отправится в финский Контиолахти, где 29 ноября начнется новый сезон Кубка мира.

Состав команды А мужской сборной Украины на сезон 2022/23: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Денис Насыка и Виталий Мандзина.

Напомним, что Дмитрий Пидручный планирует принять участие в выборах главы Федерации биатлона Украины, которые должны состояться 14 ноября.

Ранее СМИ сообщали, что новым главой ФБУ может стать народный депутат Иван Крулько.