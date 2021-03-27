Підручний та Меркушина виграли масстарти на чемпіонаті України з біатлону

На чемпіонаті України з біатлону визначилися переможці у чоловічому та жіночому масстартах. Серед чоловіків не було рівних Дмитру Підручному, а в жінок перемогу здобула Анастасія Меркушина.

Першими на старт вийшли чоловіки. В ці гонці лідерство одразу захопив капітан збірної Дмитро Підручний. Після першої стрільби він мав чималий відрив від переслідувачів – до 20 секунд.

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Але після другої стрільби, допустивши один промах та відправившись на коло штрафу, Підручному довелося вести боротьбу за перемогу з Русланом Ткаленком. І аж до останнього вогневого рубежу вони йшли поруч. Та останню стрільбу Підручний провів без жодного промаху, у той час як Ткаленко двічі промахнувся.

Щодо бронзи, то у боротьбі за третє місце довший час лідирував Тарас Лесюк. Та на останній стрільбі він допустив одразу п'ять промахів. І втратив можливість піднятися на п'єдестал. Тож своїм шансом сповна скористався Андрій Доценко, який і фінішував третім.

Результати чоловічого масстарту на чемпіонаті України з біатлону

Дмитро Підручний (0+1+0+0) 39:03,8 Руслан Ткаленко (1+0+0+2) +28,9 Андрій Доценко (1+1+1+0) +1:00,5

В жінок же боротьбу за перемогу вели Анастасія Меркушина та Юлія Джима. І ключовим тут став третій вогневий рубіж. Меркушиній вдалося закрити всі мішені, натомість Джима допустила одразу три промахи. Вони і стали вирішальними в боротьбі за перше місце.

Третьою ж стала Христина Дмитренко, яка обійшла Юлію Городну завдяки кращій стрільбі на четвертому вогневому рубежі.

Результати жіночого масстарту на чемпіонаті України з біатлону

Анастасія Меркушина (1+1+0+1) 48:397 Юлія Джима (1+1+3+ 1) +47,9 Христина Дмитренко (0+0+1+1) +4:38,0

У неділю, 28 березня, на чемпіонаті України відбудеться змішана естафета. Це буде останній день турніру.